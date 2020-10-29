〈大同推新品〉家電事業營運虧轉盈 明年再拚成長

大同 (2371-TW) 今 (29) 日舉辦「大同未來進行室特展」，大同綜合訊電董事長彭文傑表示，大同家電以創新、健康、節能為三大發展方向，家電事業今年累計前 9 月已順利虧轉盈，目標明年獲利再擴大、營收則至少年增 5% 以上。

彭文傑表示，今年受惠疫情，冷凍櫃銷量翻倍成長，今年再推玻璃鏡面冰箱；冷氣今年陸續導入 R32 冷媒，具備省電、環保效果，預計明年全面導入，帶動營運上揚。

智能家電產品方面，彭文傑指出，目前共有 7 項家電導入智能功能，包括冷氣、電扇、清淨機、除濕機、電鍋、電視及新風機，加上今年推出 APP，結合線上、線下通路，家電產品維修等，預期明年智能家電業績成長 1 倍。

大同近期積極翻修門市、打造多品牌館，目前全台共有 3 家多品牌館，預計明年會再增設 4-6 家新門市，此外，既有門市也會依據營運狀況，進行汰舊換新。

整體來看，大同家電事業累計前 9 月營收年增近 10%，營運同步由虧轉盈，預期在新品挹注下，除今年全年營運有望順利轉盈、明年持續成長，此外，家電市場年成長率約 5% 內，大同家電事業則力拚，明年全年營收優於市場平均。