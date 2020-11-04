〈能源盤後〉選舉日樂觀 OPEC+應會延後放寬生產限制 原油創一週新高

週二 (3 日) 交易，原油期貨收在約莫一週來最高價格，係因跡象表明 OPEC + 將延後縮小減產規模的計畫，且金融市場在選舉日仍保持樂觀情緒。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，「像大盤一樣，原油期貨市場的參與人也肯定會關注美國大選結果。兩位候選人都對主要的能源政策舉措持反對意見，但這對油價的淨影響到什麼程度尚不清楚。」

其周二報告指出，「在大選之後，市場將持續看到跡象表明 OPEC + 會延遲原定 1 月起減產規模縮減的計畫。」、「美歐新冠確診人數持續增加，意味著運輸燃料的需求前景下降。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 85 美分或近 2.3%，收每桶 37.66 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 74 美分或近 1.9%，收每桶 39.71 美元。盤中高點觸及 40.45 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油期貨價格均收創 10 月 27 日以來最高點。

Third Bridge 的工業、材料和能源領域的全球主管 Peter McNally 表示，「石油市場情緒越來越轉向正面，因為供應端似乎比先前所想的更加緊繃，且對需求的擔憂也可能會緩解下來。OPEC 本月底將召開會議，因此仍有時間針對回歸市場的石油量做出調整和應對。」

美國選舉日 基準大盤上漲

雖然民主黨拜登在民意調查中一直領先川普，但他在可能影響結果的搖擺州領先地位卻與川普縮進了。

Velandera Energy 財務長「倘若拜登兌現承諾的石油和天然氣限制，這類行動可能會挫傷國內石油生產，導致油價上升。但如果川普勝選，政策可能延續下去。」

週一傳出俄羅斯有意推遲 1 月放寬生產配額限制的消息，令當日原油價格大幅逆轉收漲。德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 指出，「倘若俄國和沙烏地阿拉伯都同意，OPEC 其他成員也可能會遵行，畢竟他們也不會忘記沙國今年 4/5 月發動的價格戰，應該不會想再冒險惹惱沙烏地阿拉伯。」

交易者也期待週二的 API 數據與週三的 EIA 庫存數據。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油供應量減少 60 萬桶 / 日、汽油庫存減少 110 萬桶 / 日、蒸餾油庫存減少 240 萬桶 / 日。

其他能源商品

12 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 1.0769 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 1.1271 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌近 5.7%，收每百萬 Btu 3.059 美元。

針對天然氣大跌，價格期貨集團分析師 Daniel Flynn 報告指出，本週天氣預報較暖「可能讓多頭冷卻了一些。但下週初我們將返回 11 月的寒風中，可能會看到價格再次大波動。」