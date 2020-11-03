〈台股盤中〉電子權值股回神 重回12700點、5日線關卡

美國總統大選結果前夕，美股四大指數全面反彈，亞股順勢攻高，加上美電子盤漲幅擴大，台股今 (3) 日在電子權值股回神、金融、台塑四寶等傳產股撐盤下，指數開高震盪，大漲超過百點，突破 12700 點關卡，收復 5 日線，估成交值約 1900 億元。

蘋概三王今日全面走揚，大立光最強勢，股價開高震盪走高，盤中一度上漲逾百點、漲幅逾 3%，收復短均線；台積電同樣在盤上震盪，有約 1% 漲幅，重回 5 日線；鴻海則在平盤遊走，漲幅約 0.12%。

其他電子權值股也呈現上漲格局，聯發科回神、開高震盪，最高來到 676 元，有逾 2% 漲幅；聯電連日疲弱下，今日也重回 30 元關卡，漲幅逾 1%；可成、南亞科、研華、南電等均力守紅盤。高價股同樣紅通通，祥碩、信驊、譜瑞 - KY 均有逾 1% 漲幅。

盤面上，以被動元件族群表現最強勢，其中雙雄國巨與華新科拉出半根停板，激勵安碁、信昌電亮燈漲停，凱美、九豪、大毅、勤凱、奇力新、禾伸堂等也有超過 5% 漲幅。

另外，華新科宣布，擬斥 0.9-1.78 億元公開收購閎暉 5-9.9% 股權，若完成收購，華新科持有閎輝股權最高將提升至 24.9%，消息激勵下，閎暉跳空開高，漲逾半根停板。

昨日表現強勁的防疫概念股，今日則拉回整理，包括豪展跌幅逾 5%，東洋、高端疫苗、國光生、ABC-KY、熱映等都在盤下整理。

法人表示，美國總統大選進入倒數，觀望氣氛濃厚，結果也將影響大盤走勢，但考量美股已適度反應新紓困案未能通過利空，加上大廠法說、第 3 季財報、10 月營收陸續公布，若大型股走勢能持穩，台股有機會反攻季線。