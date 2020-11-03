電子雙雄扛多頭大旗 台股漲144點收12736點 重回5日線

美國總統大選登場，美股周一跌深反彈，台股今 (3) 日同步回神，上漲逾百點，站上 12700 點及 5 日線關卡，台積電、大立光領軍電子股上衝，光電、電子零組件、半導體等族群買氣強強滾，盤面上各類股百花齊放，加權指數終場上漲 144.7 點，收在 12736.01 點，成交值 1664.55 億元。

觀察主要權值股走勢，台積電今日股價上漲 1.2%，終場收在 441 元；大立光大漲 2.6%，站上 3100 元；聯發科同步強彈逾 1%；不過，聯電、鴻海在尾盤遭調節，漲勢均收斂。

塑化產業第三季獲利表現亮眼，台塑、台塑化及南亞今日均漲逾 1%；10 月國內新車銷售再創高峰，激勵和泰車股價大漲近 3%；金融股較昨日降溫，但國泰金、兆豐金、中信金等多檔仍吸引資金進駐。

被動元件大廠華新科第 4 季本業營運正向，且擬以每股 30 元公開收購閎暉 5% 到 9.9% 股權，激勵華新科股價亮燈漲停，閎暉勁揚逾 7%；國巨積極擴充 MLCC 產能，高雄大發三廠預計 14 日動工，今日股價大漲 7%，創波段新高；被動元件股獲買盤進場拉抬，凱美、信昌電均亮燈漲停，奇力新、禾伸堂、大毅及日電貿漲勢也相當強勁。

光電族群表現強勢，光學鏡頭廠玉晶光、今國光均漲逾 3%，亞光也有近 3% 的漲幅；觸控雙雄業成 GIS-KY、宸鴻 TPK-KY 受惠遠端教學及辦公的需求增長，第 4 季營運走強，GIS 股價大漲逾 4%、TPK 漲逾 2%；LED 廠晶電、億光、光磊、榮創以及面板廠友達、群創、彩晶等，也都在盤面上表現。