安碁資訊前3季EPS 3.27元 攜手趨勢科技整合雙方技術

宏碁 (2353-TW) 旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 公告第 3 季財報，稅後純益 2058.6 萬元，季增 14.95%、年增 33.29%，每股純益 1.24 元，累計前 3 季稅後純益 5444.1 萬元，年增 11.7%，每股純益 3.27 元，安碁資訊也宣布攜手趨勢科技，將整合雙方技術，強化資安服務。

安碁資訊表示，旗下智能 SOC 資安監控中心，將整合趨勢科技 MDR 託管式偵測及回應服務，把全球與本地的威脅情資、SOC 事件分析等資料進行交流分享，提升資安產業發展。

安碁資訊進一步指出，後疫情時代，網路資安攻擊更加頻繁，加上傳統資安解決方案只能採取被動回應，無法面對新型態資安威脅，因此也促使企業在網路連線、布建、相關網路設備使用時，更加重視資安，未來也將持續拓展維運技術 (OT) 服務、東南亞海外市場。

安碁資訊第 3 季營收 1.96 億元，季增 7.89%、年增 14.14%，毛利率 41.21%，季增 1.11 個百分點、年增 1.56 個百分點，營益率 13.06%，季增 1.36 個百分點、年增 1.78 個百分點，稅後純益 2058.6 萬元，季增 14.95%、年增 33.29%，每股純益 1.24 元。

累計安碁資訊前 3 季營收達 5.44 億元，年增 22.4%，毛利率 40.54%、年減 0.78 個百分點，營益率 12.22%，年增 0.01 個百分點，稅後純益 5444.1 萬元，年增 11.7%，每股純益 3.27 元。