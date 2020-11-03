花王事件翻版 安碁資訊Q3獲利亮眼 安碁股價烏龍噴漲停

資安服務廠安碁資訊 (6690-TW) 第 3 季繳出佳績，稅後純益 2059 萬元，年增 33.29%，每股賺 1.24 元，不過，卻有投資人誤認是石英元件廠安碁 (6174-TW)，遭烏龍敲進，安碁更因此噴出一根漲停，鎖在 12.2 元，如同花王事件翻版。

安碁資訊是品牌大廠宏碁 (2353-TW) 轉投資子公司，三大業務包含資安整合監控及防護服務、資安顧問服務 (SOC)、資安平台建置服務等，安碁資訊公布最新財報，受惠企業資安需求強勁，第 3 季營收達 1.97 億元，年增 14.14%；稅後純益 2059 萬元，年增 33.29%；每股純益 1.24 元。安碁累計前 3 季稅後純益 5444 萬元；每股純益 3.27 元。

而另一家安碁科技則主要從事石英元件產品研發、製造及銷售，公司客戶為下游的消費性電子廠商、資訊廠商、通訊廠商及電子零組件通路商等。不過，因為兩家公司名稱相似，安碁資訊財報亮眼的利多激勵下，投資人誤認敲進，推升今日股價亮燈漲停，衝上 12.2 元，創 7 月中旬以來的新高價。

過去市場上，因同名而買錯股案例屢屢發生，如印刷股花王 (8906-TW) 疑似被誤認是出產醫藥衛生日常用品的花王，農曆年後開紅盤連拉 3 根漲停；生技股寶齡富錦 (1760-TW) 日前決議收購正峰化學，但機電股正峰新 (1538-TW) 也被投資人誤認飆上漲停，引起市場熱議。