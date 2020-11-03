〈台經院景氣預測〉明年存三大變數 示警低利環境恐造成新風險

台灣經濟研究院今 (3) 日舉辦 2021 年景氣展望與產業趨勢研討會，台經院院長張建一表示，儘管台經院預估明年經濟成長率 (GDP) 為 4.01%，將是 7 年來首見突破 4%，不過經濟面也有三大變數，包括各主要經濟體復甦速度將牽動台灣出口、各國寬鬆政策資源過度使用造成的新風險，以及美中貿易衝突若升高，恐進一步衝擊兩岸貿易等。

張建一認為，儘管 IMF、EIU 和 IHS Markit 等機構皆預測明年全球及各主要國家經濟將由衰退轉為成長，但仍須注意各國經濟復甦步伐不一，尤其主要經濟體扮演全世界重要的消費市場角色，其復甦動能影響全球貿易表現。

而台灣出口主要產品中，電子零組件、資通信和汽車零組件等產品以歐美為主，其他出口產品項目則以新興市場和開發中經濟體為主，因此，各地區復甦不同步可能牽動台灣出口表現，將對我國明年經濟產生影響。

另一方面，疫情期間各國政府紛紛透過大規模的財政刺激和貨幣寬鬆政策雙管齊下來挽救經濟危機及金融風險，不過，台經院提醒，政策資源因疫情而告罄，且此一情況恐將持續至明年首季或更長時間，將使全球經濟因政策空窗期而產生新風險，對台灣經濟表現和金融市場，可能造成不確定性。

此外，美中貿易戰引發廠商產能遷移、調整，台商回台投資為近 2 年台灣內需成長的重要動能之一，不過，未來若美中貿易衝突持續或進一步升高，恐影響中國經濟表現，進而衝擊兩岸貿易，是明年另一項影響景氣走向的重要因素。