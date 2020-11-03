安馳兩大產品線需求旺 Q4營收維持高檔 全年估創高

半導體通路商安馳 (3528-TW) 受惠兩大主力產品線 ADI、Xilinx 需求暢旺，加上今年新增的 Qorvo 產品線持續發酵，法人估，安馳第四季營收可望維持上季次高水準，全年營收將年增 2 成，近 50 億元，創下歷史新高。

安馳表示，今年疫情擴散，全球遠距經濟規模迅速擴張，帶動雲端與邊緣運算整合方案出貨顯著成長，9 月營收 4.82 億元，月增 28.56%，年增 36.26%，創下歷史次高，前 9 月營收達 38.19 億元，年增 26.03%。

安馳指出，Xilinx 產品線主要應用在伺服器，受惠歐美超大規模資料中心客戶訂單穩健增長，加上加速器新品進入驗證階段，最快明年上半年放量出貨，看好 Xilinx 產品線成長動能將延續至明年。

ADI 產品線也自今年起，代理產品從物聯網升級為人工智慧物聯網，推升國防、工業電腦訂單大幅成長，ADI 智慧工廠解決方案也已獲採用，同樣預計明年上半年量產。

安馳新代理產品線 Qorvo 則是自第三季起，切入 5G 基地台、衛星通訊、光纖等高速傳輸應用市場，第四季需求仍強勁，未來在 5G 基地台數量只增不減，以及 5G 應用延伸下，將成為新成長動能。

至於兩大代理原廠 ADI、Xilinx，皆在今年進行併購與被併購，安馳認為，不論是 ADI 併購 Maxim，或是 Xilinx 被 AMD 併購，安馳因著重在國防、工業電腦等高精度領域，原廠與客戶仍高度仰賴 FAE 技術支援，取代性不高，反而有機會爭取更多代理產品。