【日盛投顧】指數反彈站回季線，靜待美國總統大選結果

◆盤勢分析

1. 美國總統大選結果進入倒數，美股出現強彈，也帶動台股加權指數周二出現開高反彈，指數收盤站回季線，成交量也稍微放大，OTC 指數漲幅比集中市場弱，收盤仍在季線之下。盤面資金聚焦被動元件、風電、塑化及內需相關的玻陶、觀光、汽車等族群，終場指數上漲 144.70 點，漲幅 1.15%，收在 12，736.01 點，成交金額為 1，672.41 億元。三大法人合計買超 164.15 億元：外資買超 145.19 億元、投信買超 7.11 億元、自營商買超 11.85 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 12，400 點附近，上檔壓力為 13，000 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口收斂，提防短線震盪幅度會加劇。

3. 櫃買指數上漲 0.87%，收在 162.65 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 168 點附近。

4. 台股選股方向可留意蘋概、IC 設計、生技、造紙、二線塑化、內需。

結構類股輪彈，強勢族群輪動快速

1. 被動元件：2492 華新科公告以每股 30 元公開收購 3311 閎暉，將結合雙方資源，加速掌握車用市場發展商機，周二股價攻上漲停。另外整體產業在 Q4 受惠車用及手機需求，市場預期營收可望回溫，相關公司 2327 國巨、2456 奇力新、6173 信昌電、3152 璟德、2478 大毅等股價皆出現大漲。

2. 塑化：進入傳統旺季，國際供需吃緊，塑化行情加溫推進，受惠國際 ABS 利差擴大，1309 台達化再度轉強上漲；1304 台聚 9 月營收攀揚，周二股價也再度轉強；另外 SM 因利差改善放大，營運利多轉機發酵，1312 國喬股價收盤再度站上所有均線之上；除了二線塑化股外，大型塑化股台塑四寶也同步出現低檔轉強上漲。

3. 風電：3708 上緯投控看好風電市場潛力，兩岸積極擴產，9 月營收持續創歷史新高，股價經過拉回月線附近整理後，周二再度轉強，也帶動相關風電個股 9958 世紀鋼同步轉強上漲。

4. 操作建議：美國總統將在周三投票結束開票，市場樂觀預期不致出現系統性風險，全球股市出現強彈，由於周三台股交易時段將陸續開票，我們認為周三盤中行情波動將放大，投資人在操作上切勿過度追高殺低，靜待選舉結果出爐後，再逢低增加持股。