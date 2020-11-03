南紡購物中心A2館年底試營運 成台南占地最大購物商場

南紡 (1440-TW) 旗下南紡購物中心今 (3) 日宣布，A2 館預計於 12 月 25 日試營運，整體面積約 2.1 萬坪，營業面積約 8000 多坪，規劃地上 9 層、地下 2 層，二館加入營運之後，南紡購物中心將成為台南占地最大的購物商場。

南紡購物中心說明，A2 館規劃以餐飲、娛樂為主，餐飲引進日本知名天丼專賣店金子半之助、泰式餐廳 SiamSiam、港式飲茶鴨寮街、微醺餐酒館和海底撈等知名品牌。

為搶攻更多的全客群， A2 館再增加 5 個威秀影城影廳，加上 A1 館威秀影城，總影廳數將達 15 個。

除了擴大影城，南紡購物中心 A2 館娛樂業種還加入了 60 間主題包廂的賓士 KTV、大魯閣滑輪場以及奧斯丁夢想樂園。

此外，南紡購物中心此次擴大導入 Porsche 保時捷概念店、中華賓士汽車、MUJI 無印良品、NITORI 宜得利家居、光南生活館、Samsung 體驗館、VIVO 概念店和 adidas original 等。

除了導入不少特色品牌，此次南紡購物中心 A2 館還設有生態開放露台，而 A1 館和 A2 館設有連通空橋，可遠眺平實營區及公 83 綠意公園。