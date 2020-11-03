〈友達攻醫療〉攜手國衛院 智慧照護系統導入養老照護機構

面板大廠友達 (2409-TW) 近期持續布局新事業，今 (3) 日宣布，攜手國家衛生研究院，運用雲端 ERP 系統，打造「友達頤康機構照顧系統平台」智慧照護方案，並導入養老照護機構，預期在全球高齡化社會趨勢下，加速智慧照護商機發展。

友達表示，智慧照護系統平台將首先運用在住宿型等安養照護機構，台灣已導入嘉義基督教醫院連續型照護體系等機構進行試驗，中國方面，由旗下友達頤康推廣至蘇州工業園區久齡照護體系、怡養老人公寓等照護體系。

友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，機構照顧系統平台由友達、國衛院共同開發，可自動建立照顧計畫，並將流程數位化、串連國衛院長照資源雲平台後，有助建立連續性照顧系統，並協助照護機構進行數位轉型。

楊本豫指出，友達養老智慧照護鎖定安全守護、健康促進等兩大主題，其中，安全守護平台進一步導入物聯網、人工智慧 (AI) 技術，今年也首推運用 AI 人工智慧演算法的跌倒偵測技術，健康管理平台則提倡健康運動。

觀察友達大健康事業布局，楊本豫表示，友達從醫療顯示器 (medical display) 出發，朝場域經濟、價值轉型邁進，因此投入兩岸銀髮市場，包含將智慧長照系統導入雙連安養中心、中國中鐵集團連續照護退休社區 (CCRC)、平安保險旗下的養老集團等，未來希望進一步將軟硬體整合，讓長照產業邁向品牌化、連鎖化與資本化。