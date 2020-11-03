〈耀登轉上市〉前三季賺贏去年全年 Q4動能延續 12月上旬將掛牌

天線廠耀登 (3138-TW) 董事長張玉斌指出，上半年每股純益 1.24 元，加計第三季已賺贏去年前年，第四季在天線、量測設備需求持穩，測試認證業務供不應求下，營運動能延續，耀登預計將在 12 月上旬掛牌上市。

耀登目前有三大業務，以營收占比來看，天線及模組 32%、量測設備 39%、測試認證 29%。

張玉斌指出，無線測試認證業務過去因為稼動率較低，營收規模不大，面臨虧損壓力，但今年在疫情、5G 發展下，國內筆電、網通品牌、非蘋陣營手機等大客戶測試需求強勁，稼動率高檔，獲利也大幅好轉。

量測設備方面，耀登主要代理瑞士品牌，目前在中國、台灣是獨家代理商，由於 5G、醫療等需求強勁，目前成長需求強勁，訂單能見度也由原先 8 個月，拉長至 10 個月。

另外，耀登天線應用與物聯網大廠 Zebra 合作，供應 8 成的手持 RFID 讀取器產品天線，隨著客戶市占提升，業務同步成長，訂單能見度也有 3-5 個月。

耀登表示，上半年每股純益逼近去年全年 1.46 元，加上第三季估已超越去年全年，第四季雖然因為 12 月有歐美假期，天線出貨、測試業務將出現季節性回落，但年增幅仍可望延續前三季。