融程電Q3 EPS 1.05元 近6年單季最佳

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (3) 日公告第三季財報，稅後純益 0.76 億元，季季增 32%、年增 26%，每股純益 1.05 元，寫下 2014 年第四季以後，近 6 年單季最佳；累計前三季每股純益 2.58 元，約持平去年。

融程電第三季營收 5.56 億元，季增 49.6%、年增 35.1%；毛利率 32.8%，季減 5.7 個百分點、年減 4.5 個百分點；營益率 16%，季減 0.5 個百分點、年減 0.3 個百分點，稅後純益 0.76 億元，季增 32%、年增 26%，每股純益 1.05 元。

累計融程電前三季營收 12.77 億元，年增 1.4%、毛利率 36.1%，年減 0.9 個百分點、營益率 16.2%，年減 0.3 個百分點、稅後純益 1.86 億元，年減 0.3%，每股純益 2.58 元。

融程電表示，第三季受惠歐洲車廠與美國平板專案陸續出貨，連二個月營收衝高，也推升獲利表現，展望第四季，公司看好營運仍可望維持高檔。

而融程電今日也同步公告，考量營運成長需求及未來長期發展，將辦理發行無擔保可轉債，籌資 5 億元，用以興建企業營運總部大樓。