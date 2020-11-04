馬斯克推文爆料 特斯拉當時差點破產

週二 (3 日) 特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克於推特上公開透露，從 2017 年中到 2019 年中 Model 3 量產期間，特斯拉一度頻臨破產，時間只差大約一個月。

馬斯克週二推文回應一位粉絲問題：「特斯拉將 Model 3 大規模生產時，距離破產有多遠？」

馬斯克推文回答：「離破產最近的時候是大約一個月。從 2017 年年中到 2019 年年中，Model 3 量產處時長時間的極大的壓力和痛苦，經歷生產和物流地獄。」

2019 年初，當時特斯拉季產 Model 3 車型還不到 6.3 萬輛，馬斯克通過在自駕日活動及投資者電話會議上宣傳 Tesla 的雄心壯志，籌集了約數十億美元資金。

如今，特斯拉已走出生產和物流地獄，諸如上海等超級工廠完工量產，特斯拉還計畫在全球範圍內再建四座超級工廠，來提高產能與獲利。

上月 2 日華爾街再度驚嘆，特斯拉交車成績單亮眼，特斯拉 Q3 交車量高達近 14 萬台，改寫單季歷史新高紀錄，持續穩居電動車霸主地位，似乎無懼新冠疫情並急起直追猛衝銷量。

今年第三季特斯拉公佈財報，營收及每股盈餘均優於預期，實現連續第五季獲利。

週二特斯拉 (TSLA-US) 上漲 5.84% 至每股 423.90 美元。