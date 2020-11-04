〈美國總統大選〉分析師警告：市場一直忽略這兩大風險

全球屏息美國大選日，華爾街情緒高漲，全球股市上揚，華爾街似乎又準備迎接又一個牛市，但分析師警告，市場一直忽略兩大風險。

華爾街一派表示，股市可能是搶先慶祝民主黨贏得白宮，並取得參議院勝利，或許還期待更大規模的刺激計畫即將出台，不過隨著市場從上周的拋售中繼續反彈，仍有另一派的看法存在分歧。

華爾街一派表示，股市可能是搶先慶祝民主黨贏得白宮，並取得參議院勝利，或許還期待更大規模的刺激計畫即將出台。(圖片：AFP)

Axi 市場分析師 Milan Cutkovic 提到，無論是川普還是拜登勝選並不是真正重要的事情，市場已緩解出現爭議性選舉結果，這使得股市繼續上漲。

然而，Unigestion 宏觀和動態資產配置負責人 Guilhem Savry 警告，市場一直低估了兩種負面的風險可能性。

首先，新冠病毒第二波已從歐美蔓延到全球，政府和市場這次更加明智，消除了一些不確定性，而且我們已有了 (潛在) 疫苗，但美國消費疲弱，中國的外部需求問題，反映歐洲問題，該地區復甦似乎不夠強勁，無法承受第二次新冠衝擊，債臺高築的歐盟出台刺激措施的效果要小得多，而且 0% 利率早就結束了。

第二大風險情景是美國大選。金融市場一直相信會出現民主黨橫掃的藍色浪潮，投資者紛紛轉向將從民主黨的大規模刺激計畫中受益的股票。很明顯，隨著選舉的臨近，人們對此意見不一。

Guilhem Savry 預計將會出現一個共和黨參議院和民主黨總統 (拜登)。他表示：「考慮到當前的刺激措施預期，這樣的政治形勢短期內會對增長資產產生負面影響，川普可能會質疑選舉結果，從而增加不確定性。目前市場似乎低估了這種情況。」