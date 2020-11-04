路透：美國商務部暫緩把螞蟻列入貿易黑名單

中國金融科技巨擘螞蟻集團在中國、香港首次上市同步喊停之際，週二 (3 日) 路透社 (Reuters) 引述消息人士指出，美國政府高官在與螞蟻集團高層通過電話後，決議擱置將螞蟻列入貿易黑名單。

路透社 10 月報導美國國務院提議將螞蟻金服列入美國實體清單 (即貿易黑名單)，不過，週二路透社引述消息人士指出，螞蟻集團母公司阿里巴巴集團的總裁 Michael Evans 在與美國商務部長 Wilbur Ross 的通話中，敦促 Ross 回絕國務院的建議，隨後美國商務部也暫時擱置列入黑名單計畫。

三名消息人士表示，Ross 考量到將螞蟻列入貿易黑名單會在大選前引起華爾街反感並可能引起法律訴訟，因此暫時打住。其中一位消息人士說：「列入黑名單可能會使市場打冷顫，或掀起法律訴訟。」

然而，另一名消息人士強調，這一切不是源自於這通電話、華爾街或是市場，他表示 Ross 的舉動主因在於阿里巴巴旗下電商淘寶因假貨充斥問題已遭美國列為「惡名昭彰市場名單」，目前母公司阿里巴巴也正在接受美國調查，所以才暫停對螞蟻集團的制裁。

螞蟻集團是中國的線上支付龍頭，提供線上貸款、支付、保險和資產管理服務，母公司阿里巴巴擁有 33% 的股份，若最終螞蟻列入美國實體清單，將迫使螞蟻集團的美國供應商在出售產品前需有特殊許可證，然而這並不能阻止美國投資者參與 IPO，對金融科技巨頭的螞蟻只有象徵性影響。

螞蟻集團發言人表示，螞蟻金服的支付寶軟體目前不適用於美國用戶，但美國的中國強硬派人士擔心該公司未來可能會從中取得美國用戶的銀行數據。

螞蟻集團原定週四 (5 日) 將於中、港同步上市，目前集資規模已突破 3 兆美元，成 IPO 市場最大宗上市企業，然而，週二 (3 日) 上海證交所突然喊卡，表示螞蟻集團可能不符合公開上市條件或資訊揭露的要求，將暫緩螞蟻集團在科創板上市的決定，隨後香港交易所 (港交所) 也公告跟進。