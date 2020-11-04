〈美國總統大選〉共和黨民調專家：選戰關注3個搖擺州 拜登拿下1個就勝選

共和黨民調專家和政治策略師 Frank Luntz 周二 (3 日) 說，他將特別關注三個搖擺州：北卡羅萊納、佛羅里達、俄亥俄，這三個是決定拜登還是川普入主白宮的關鍵。

Luntz 說：「假如川普這三州全數拿下，很能守住白宮的位置；若是拜登拿下這三州中的一個，他就會勝選。」

CNBC/Change Research 周一的民調顯示，拜登在佛州和北卡州的支持率稍微領先川普，這份民調未統計俄亥俄州。回顧四年前，川普在俄州領先 8 個百分點，且拿下佛州和北卡。

佛州、俄州和北卡州在美國搖擺州當中最早公布計票結果，當地時間周三 (4 日) 上午就能得知，成為觀察川普能否連任的初步有力指標。

佛州擁有 29 張選舉人票，俄州 18 張，北卡有 15 張。拜登或川普兩人之一誰能獲得 270 張選舉人票，就能當選總統。

Luntz 說，如果川普能贏得上述三個關鍵州，唯一變數就剩下賓州的的投票結果，因為這裡將花最長的時間計票，「我們將無法在未來 48 小時、甚至 72 小時得知賓州結果。」民調顯示拜登在賓州領先。

美國今年已有超過 1 億人提前投票，包括大量的郵寄投票，在各州規定不同的情況下，計票過程一直令投資人憂慮。

Luntz 說，未來 24 小時內可能不會有結果，但應該也不會拖到 12 月 1 日這麼久，「計票可能要花上兩到三天，人們或許會因為一開始開出的票而有錯誤的認知」。