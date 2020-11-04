美選開票最新！拜登和川普各掌東北、南方選票 川普在佛州暫時小幅領先

美國大選 11 月 3 日 (台灣 4 日) 登場，現任總統川普對決民主黨候選人拜登，截稿前計票結果顯示，拜登掌握的選舉人票領先川普，主要拿下東北地區，不過川普在關鍵搖擺州佛羅里達小幅領先拜登，並掌握南方選票。

拜登 (藍色) 和川普 (紅色) 的選舉人票。取自彭博

川普拿下保守派佔優勢的印第安那州和肯塔基州，新英格蘭州、維吉尼亞州和佛蒙特州則由拜登佔上風。

截稿前的開票進度顯示，在佛羅里達州，川普以 51% 得票率稍稍領先拜登的 48%，但目前差距過小難以斷定結果。

要入主白宮必須掌握 270 張選舉人票，對川普而言佛羅里達州是一定要拿下的地方，但對拜登來說則非如此。

其他搖擺州方面，賓州、北卡羅萊納、俄亥俄州同樣難以預先推敲結果。

美聯社報導，在北卡羅萊納州，拜登暫時以 52.54% 領先川普的 46.37%。

華爾街日報的資料顯示，在俄亥俄州，拜登以 54% 暫時領先川普的 44.8%。德州的部分，拜登以 51% 暫時領先川普的 47.7%。

彭博報導，拜登若拿下北卡羅萊、德克薩斯州、俄亥俄州三州當中的兩州，川普就很難掌握足夠的選舉人票。

早期全國出口民調顯示，9 成選民在 10 月以前就已經決定把票投給哪位候選人。在各項議題中，選民關注疫情因應和經濟議題。