〈美國總統大選〉不玩奧步！川普強調不會過早宣布勝選

週二 (3 日) 美國總統川普受訪時表示，不會在宣布勝選上玩奧步，自認有很大的勝算可以取得連任，預測將贏得至少 306 張選舉人票。

美國總統大選日，已有近 1 億選民透過現場早期投票和郵寄投票，外界認為週二將有數百萬人前往投票，投票將於美東時間週二晚間 7 點 (台北時間週三上午 7 點) 開始結束。

美國總統川普和對手拜登週一進行忙碌緊湊的競選造勢活動，重點關注賓州、密歇根州、俄亥俄州 (美版章魚里) 和北卡羅來納州等主要州。

川普週二大選日接受訪問時表示：「我相信自己有強大的機會再贏得四年白宮任期，我們感覺非常好。」基於密西根造勢活動的表現，川普對選情感受良好，自信有很大的勝算。

關於過早宣布勝選的議題，川普強調，僅會在勝選時宣布，因為他沒理由在此玩奧步，

川普周二還拜訪弗吉尼亞州阿靈頓的共和黨全國委員會和競選辦公室，對自己和團隊到目前為止在關鍵州的表現充滿信心。

川普稱：「贏得很容易。失敗從來都不容易。這不適合我，不適合。我還沒有考慮準備敗選或勝選演說，但希望只會做其中的那一個。」

截稿前，川普已回到白宮，計畫全天候聽取有關競選的簡報，川普將與家人和幕僚一起在橢圓形辦公室監督選舉結果，還計畫將舉行選舉之夜派對。