〈貨攬業獲利創高〉捷迅Q3獲利創新高 前三季賺贏去年

航空貨運承攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，單季稅後純益 6182 萬元，年增幅高達 51.9%，每股純益 2.06 元，寫單季新高紀錄，累計前三季稅後純益 1.51 億元，年增 102%，每股純益 5.06 元，已賺贏去年，法人估，全年有望挑戰獲利新高。

捷迅第三季合併營收 8.76 億元，年減 1.87%，營業毛利 1.09 億元，年增 5.32%，毛利率 12.43%，年增 0.85 個百分點，營業利益 6176 萬元，年增 18.9%，營業利益率 7.05%，年增 1.23 個百分點。

捷迅發言人葉子菁表示，為降低客戶因運價上漲增加的成本風險，透過各國際航空業者長期合作的優勢，提供穩定艙位供給予客戶，並持續為其規劃並尋找最適切運送方案，帶動業績表現。

不過，葉子菁提到，後疫情時代，高額運價將變成常態，但未來高額的運價不一定會產生高額的利潤，因此，將持續掌握各地區經濟復甦的狀況，持續針對客戶需求規劃更全方位物流方案。

為因應疫情造成發貨方式改變，捷迅也提供虛擬倉庫的服務，滿足客戶在海外倉儲的需求，而倉庫端所提供的數據也能讓客戶即時掌握成品、原料在庫以及出庫數量等資訊，為客戶創造附加價值。

另外，捷迅近期跟順豐航空簽訂兩岸直航貨運包機，可提供更穩定的價格和艙位來滿足中長期客戶兩岸三地的運輸需求，不因艙位的缺乏而延誤出貨。