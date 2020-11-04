〈美國大選膠著〉川普要求停止計票 美股期貨震盪 投信：台股短空長多

美國總統大選今 (4) 日恐難有結果，由於川普質疑選舉舞弊，將訴請最高法院下令停止計票，消息傳出後，美股道瓊期指一度下跌 400 點，不過隨即收斂跌幅，對於台股後市，投信法人表示，即使美國總統大選結果延後公布，台股約是短期震盪，中長期仍可正向看待。

美國總統大選今投開票，各州開票作業陸續進行，目前已開出 43 州，共和黨川普取得 213 張選舉人票，落後民主黨拜登的 238 張，但因賓州等 4 大搖擺州郵寄選票將是關鍵，最後選舉結果今天恐難產。且川普出手質疑選舉舞弊，將訴請最高法院下令停止計票，消息傳出後，美股道瓊期指由紅翻黑急殺，一度暴跌 400 點。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，此次美國總統大選候選人拜登跟川普對於市場來說都是可預測的，並不像 2016 年那次大選時，市場對於川普較陌生，且目前市場適應全球環境變化的能力越來越迅速，即使美國總統大選結果延後公布，台股也僅可能短期震盪，中長期仍朝正向發展，選股策略以明 (2021) 年趨勢明確的產業擇優逢低加碼。

美國總統大選今天固然無法確認結果，但無論延宕幾天，最終還是會選出入主白宮的人選，因此群益投信針對美國總統選舉結果進行推演，並提出投資方向的建議。

群益投信表示，若是由川普連任，將可延續既有的政策作為，並有可能現行減稅方案 2025 年的落日條款，可降低美國企業的長期租稅壓力。此外，對川普上台以來，受惠去美化、去中化等趨勢的產業個股持續有利，而鼓勵美國能源自主，對能源產業也有利。在綠能方面，雖川普支持石化能源，但電動車、新能源為長期趨勢，短期或有壓力，但長期仍是看好的方向。

若是拜登當選，因為支持綠色能源，可能會加大美國境內綠能的投資，對新能源產業為利多。且可能取消部分商品關稅，對受到關稅影響大的消費品有利。但拜登預計取消川普所執行的企業減稅，預估將使得 21 年美國企業獲利下修約 10%，而計畫分拆大型科技公司的政策，對美國股市屬相對不利。

杜欣霈進一步表示，不論誰當選美國總統，台股後市來看，指數呈現高檔盤整震盪機率大，各族群股價將交替輪動表現。群益店頭市場基金經理人吳胤良也表示，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，中長期股市表現仍可期待。

而現階段台股投資方面，選股仍是最佳策略，科技股仍是投資主軸，杜欣霈建議，可布局中長期趨勢明確的次產業，尤以具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群值得留意，包括半導體、5G 相關應用、高階 IC、蘋果供應鏈、電動車等，另外，由去中化和去美化趨勢帶起的電子供應鏈板塊移動及具資本支出概念的相關個股亦可關注。其他方面如解封消費概念股亦可適度留意。