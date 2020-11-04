權值股全面走揚 台股旱地拔蔥漲131點收12867點站回月線

美國大選開票戰況膠著，亞股今 (4) 日漲跌互見，台股率先表態、開低走高，盤中晶圓雙雄台積電、聯電領軍衝鋒，帶動指數急拉漲逾百點，一舉站上 12800 點及月線關卡，終場指數上漲 131.89 點或 1.04%，收在 12867.9 點，成交值放大至 1925.7 億元。

本屆美國總統大選開票拉鋸，美股四大指數全數收高，台積電 ADR 周二大漲 2.3%，帶動今日股價開高走高，終場上漲逾 2%，收在 450 元。台積相關供應鏈同步走強，包括精測、家登、盟立、光洋科、京鼎，分別上漲 1-3%。

聯電同步擔綱撐盤主力，盤中吸引大量買盤湧入，股價急拉漲逾半根停板，終場收 31.65 元；聯發科也獲得法人青睞，股價翻紅漲近 2%，收在 677 元。半導體族群整體表現搶眼，包括日月光投控、瑞昱、矽力 - KY、聯詠等，漲勢都相當強勁。

其他權值股方面，鴻海、大立光均在盤面上表現，收盤上漲 0.6%、0.5%；金融股漲跌互見，國泰金維持上漲格局，玉山金、第一金則呈弱勢盤整；統一超、和泰車、可成、華碩等走勢偏軟；面板雙虎友達及群創也遭到調節，下挫約 1%。

觀察盤面焦點，晶電結盟陸廠利亞德正式投產 Micro LED，今日獲買盤敲進，一度大漲逾 5%，但有部分調節賣壓出籠，終場漲幅收斂至 1.3%，隆達同步漲逾 2%。矽晶圓大廠環球晶 8、12 吋產能近滿載，確定將漲價，Q4 營收將維持成長力道，獲外資青睞調高目標價，股價一度漲逾 2%。生技股東洋代理德國藥廠 BNT 新冠肺炎疫苗破局，衝擊股價跳空跌停，鎖在 71.9 元。