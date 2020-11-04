〈美國總統大選〉瑞銀：共和黨若勝選 美元可望反彈

美國總統大選開票中，執政的共和黨與在野民主黨選情持續膠著中，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，如果民主黨勝選執政，預期美國公債收益率將上漲，反之若共和黨繼續執政，美元可望反彈。

美國大選陸續開票中，在結果公布前，美股三大股指昨 (3) 日上漲 1.8% 至 2.1%, 美元持續走軟微貶 0.6%。

瑞銀表示，由於各州的開票及點票安排不同，選舉過程及結果一旦出現爭議，金融市場可能持續震盪，與此同時，市場可能是大選結果的「水晶球」。

回顧 2016 年，民調普遍認為共和黨川普敗選，但當結果逆轉時，股市已開始出現拋售，最後確認共和黨同時掌控參議院，意味政府將大幅減稅，市場又開始回升。

瑞銀表示，在大選結果出爐前，投資者可先關注覆蓋市值較小企業的羅素指數，原因在於比起那斯達克指的表現，在藍色浪潮下，中小企業獲得較大的財政支持。

此外，除美國大選結果，影響市場變數的還包括今晚登場為期兩天的美國聯準會貨幣政策會議，瑞銀指出，在低利率環境下，美國聯準會將實施零利率直至 2023 年底，在全球較長時間保持較低利率的環境下，投資者可望持續追求收益率與成長型資產。