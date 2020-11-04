〈美股早盤〉等待大選結果出爐之際 科技股領軍衝高 那指早盤飆2.7%

美國大選膠著不斷，儘管明確贏家尚未出爐，在充斥波動性的市場中，美股主要指數週三 (4 日) 依舊走升，並由科技股領漲。

道瓊工業指數週三開盤漲逾 200 點或 0.9%，標普 500 指數漲 1.5%，那斯達克指數漲 2.7%，費半漲 1.8%。

科技股集體大漲，蘋果 (AAPL-US) 漲 3％，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 3.8％，Alphabet(GOOGL-US) 漲 3.6％。在預期加州選民即將批准第 22 號提案後，Uber 開盤漲近 16％，Lyft 漲 22％。

選舉消息顯示，目前拜登在威斯康辛州維持領先，在開票率達 95% 情況下，拜登得票率為 49.38%，川普為 49.14%，拜登在密西根州得票率亦後來居上，其他關鍵搖擺州如賓州、北卡羅來納州和喬治亞州均佔戰況膠著。

民主黨藉由大選掌握參議院的希望也逐漸破滅，隨著「藍色浪潮」(Blue Wave) 可能性消散，10 年期美債殖利率自週二 (3 日) 的 0.881％，下滑至 0.768％，有望實現 6 月中以來最大單日跌幅。

隨著計票作業接近尾聲，戰況仍僵持不下，據彭博社統計，民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 以 238 張選舉人票，領先川普的 213 張。因郵寄選票開票作業費時，美國大選今 (4 日) 恐難有結果。

截至台北時間週三 (4 日)21 時許：

道瓊指數上漲 238.66 點或 0.87%，暫報 27718.69 點

那斯達克上漲 297.65 點或 2.67%，暫報 11458.23 點

標普 500 指數上漲 49.01 點或 1.45%，暫報 3418.17 點

費半上漲 41.13 點或 1.79%，暫報 2343.87 點

台積電 ADR 上漲 1.78% 至每股 89.25 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.768%

紐約輕原油上漲 2.34% 至每桶 38.54 美元

布蘭特原油上漲 2.39% 至每桶 40.66 美元

黃金下跌 0.02% 至每盎司 1910.10 美元

美元指數下跌 0.04% 至 93.52 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤上漲 15.96％，至 41.48 美元；Lyft(LYFT-US) 上漲 22％，至 32 美元。

根據美聯社報導，Uber、Lyft 以及 DoorDash 等共享平台將在加州 22 號提案上取得勝利，得以延續以往的商業營運模式，將與旗下司機歸類為承攬關係，而非僱傭關係。美聯社點算票數顯示，22 號提案支持率為 58%，反對率為 42%，投票率近 7 成多。

希爾頓 (HLT-US) 早盤上漲 0.76％，至 91.34 美元。

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：9.33 億美元，年減 61%，低於 Refinitiv 預期的 9.82 億美元

淨虧損：8100 萬美元，去年同期淨利為 2.9 億美元

調整後每股淨損：28 美分，去年同期 EPS 為 1 美元，Refinitiv 預期為虧損 2 美分

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤上漲 0.96％，至 288.32 美元。

陸媒報導指出，在螞蟻集團 A+H 股掛牌計畫被迫喊停後，董事長井賢棟隨即召開緊急會議，消息人士透露，考量到重新上市必須披露更多監管相關資訊，保守估計重新上市時間將落在半年後。

每日關鍵經濟數據：

美國 10 月 ADP 新增就業 36.5 萬人，預期 73.8 萬人，前值自 74.9 萬人上調至 75.3 萬人

美國 9 月貿易帳報 - 639 億美元，預期 - 643 億美元，前值 - 671 億美元

美國 9 月貿易逆差較 8 月收斂 (圖：TradingEconomics)

台北時間晚間 22:45 將公布美國 10 月 Markit 綜合 PMI，前值 55.5

台北時間晚間 22:45 將公布美國 10 月 Markit 服務業 PMI，前值 56.0

台北時間晚間 23:00 將公布美國 10 月 ISM 非製造業 PMI，預期 57.5，前值 57.8

台北時間晚間 23:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值增加 432 萬桶

華爾街分析：

瑞銀 (UBS) 全球財富管理倫敦分公司的多重資產策略師 Kiran Ganesh 表示：「在法律背景下，選舉結果延遲將成為最糟糕的結果，這將連帶影響後續的刺激方案，並為經濟前景增添不確定性。」

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示：「市場持續低估選情接近的可能性，我對美國股市的好表現感到相當驚訝。」她預計，短期內股市還將出現更大的波動。

巴克萊 (Barclays) 美國股票現金交易主管 Mike Lewis 表示：「目前對市場來說，一項重大消息在於沒有出現預期般洶湧的藍色浪潮。我認為，未來市場前景主要與政策面及聯準會掛鉤，而非政治，這對市場來說是件好事。」

瑞銀 (UBS) 財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，無論最終由誰勝出，美國債務規模都可能成為市場焦點，相較與其他主要貨幣，美元將不再具有利差優勢，一旦全球經濟復甦啟動，市場可能青睞高風險貨幣如歐元和英鎊，瑞郎和日圓則會是更佳的避險選擇。