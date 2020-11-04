〈美國大選膠著〉兩大悲觀情境可能性增 市場情緒仍受干擾

美國大選開票前，投資人對兩項潛在結果感到擔憂，分別為選舉結果出現僵局，以及由拜登擔任總統、共和黨掌握參議院的政府分裂狀態，如今選情陷入膠著，上述情況發生的可能性也隨之提高。

儘管選舉人票數仍落後拜登，川普稍早聲稱已拿下喬治亞州等關鍵搖擺區，將於今晚發布勝表全國演說。市場對尚未明朗的選情感到擔憂，美股期貨在漲跌間徘徊，資產波動性亦提升。

(圖：Bloomberg)

拜登當選總統、共和黨掌握參議院

圍繞著分裂政府的擔憂在於，疫情延燒之際，投資人希望政府能出台大規模的財政刺激方案，但若政府出現分裂，將進一步拉低達成方案的可能性。

瑞穗國際 (Mizuho International Plc) 倫敦分公司的利率策略師 Peter McCallum 認為：「無論最終由川普還是拜登領導，市場的關鍵拐點在於政府是否分裂，就目前情況而言，這是最有可能出現的結果。」

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示：「在共和黨掌握參議院之下，若明年初通過 5000 億美元以上的刺激方案，我們將感到非常驚訝。」

Nordea Investment Funds SA 宏觀策略師 Sebastien Galy 則表示：「由民主黨總統和共和黨參議院所組成的政府，很可能被迫採取財政緊縮政策，這明顯對經濟增長沒什麼幫助。」

選舉結果陷僵局

對於市場經理人來說，更大的擔憂在於缺乏明朗選情。投資人近期押注，隨著大選結束，市場波動性將逐步下滑。

RBC Capital Markets 外匯策略全球主管 Elsa Lignos 表示：「選情已接近到任一方都可能在未來提出挑戰或質疑，對爭議性結果的恐懼尚未完全體現在市場的風險情緒中，不幸的是，未來我們有可能看見。」

由於民主黨並未在當地時間週二晚間掀起「藍色浪潮」(blue wave)，市場預期，波動性可能持續加劇。

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