〈貨攬業獲利創高〉台驊Q3獲利近倍增 前三季賺贏去年全年

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，單季稅後純益 1.63 億元，年增幅達 95%，每股純益(EPS)1.43 元，獲利雖較上季略衰退 2.9%，仍創單季次高，累計前三季稅後純益 3.53 億元，年增 79.7%，每股純益 3.07 元，已賺贏去年全年，法人估，全年獲利再寫新猷。

台驊第三季合併營收 38.93 億元，年增 34.42%，營業毛利 6.83 億元，年增 31.38%，毛利率 17.55%，年減 0.41 個百分點，營業利益 2.19 億元，營業利益率 5.64%，年增 2.73 個百分點。

台驊說明，第三季合併營收和毛利均創單季新高，主要是因海運受惠傳統旺季補貨潮、醫療物資運輸需求、居家辦公帶動的電商，以及居家相關產品消費需求成長、企業庫存回補動能續強等因素，推升亞洲出口歐美貨量爆增，艙位和貨櫃短缺，長程航線全面調漲運費，其中，美西航線運價更創 20 年來新高。

台驊進一步指出，第三季海運業務毛利達 3.87 億元，年增 36.11%，而中歐鐵路業務受惠於海運轉單效益以及與鐵路公司簽訂包艙長約保證艙位，毛利較去年同期成長 139%，空運方面則因第三季運價仍高於去年同期，毛利也達 1.76 億元，年增 30.25%。

不過，由於美元驟貶，新台幣、人民幣急升，台驊第三季認列 3186 萬元匯兌損失，影響部分獲利表現。