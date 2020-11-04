〈群電展望〉Q3純益寫次高 前三季EPS 4.02元歷年同期最佳

電源廠群電 (6412-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，受惠 Type-C、電競筆電、以及遊戲機電源出貨暢旺，稅後純益 7.33 億元，季增 6.5%、年增 9.7%，每股純益 1.89 元；累計前三季稅後純益 15.55 億元，年增 16.7%，每股純益 4.02 元，寫下歷史同期新高。

群電第三季營收 96.56 億元，季增 4.5%、年減 3.4%；毛利率 20.4%，季增 1.1 個百分點、年增 2.6 個百分點；營益率 10.4%，年增 1.7 個百分點、年增 1.9 個百分點；稅後純益 7.33 億元，季增 6.5%、年增 9.7%，每股純益 1.89 元。

累計群電前三季營收 256.05 億元，年增 0.3%、毛利率 18.6%，年增 2.4 個百分點、營益率 8.4%，年增 1.8 個百分點，稅後純益 15.55 億元，年增 16.7%，每股純益 4.02 元。

群電表示，第三季雖然因為新冠疫情影響，桌機及消費性等部分產品需求下滑，但 Type-C 筆電、電競筆電電源等高毛利產品均年增 3 成以上。

此外，遊戲機電源新機種出貨，也帶動群電第三季產品組合持續轉佳，單季毛利率衝上 2 成以上，營業淨利創歷史單季新高，稅後純益也寫下歷史單季次佳，帶動前三季純益、每股純益同創新高。