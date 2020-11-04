信邦10月營收站穩20億元 改寫單月次高

連接器及線束廠信邦 (3023-TW) 今 (4) 日公告 10 月營收，在車用、通訊應用需求成長下，月營收 20.03 億元，來到單月歷史次高，月減 2.4%、年增 40.9%；累計前 10 月營收 177.83 億元，年增 14.9%，同步改寫同期新高。

信邦指出，10 月因十一假期工作天數減少，但假期後客戶需求持續，電動車及傳統汽車需求回溫、手機新機上市及其配件需求，仍帶動營收站穩 20 億元大關，創下單月歷史次高及同期新高。

信邦 MAGIC 五大產業 10 月年成長表現來看，醫療及健康照護產業年增 19.37%、汽車產業年增 60.13%、綠能及節能產業年增 67.60%、工業應用產業年增 18.55%、通訊及電子週邊產業年增 41.78%。

累計前 10 月五大產業表現，醫療及健康照護產業成長 21.35%、汽車產業成長 7.24%、綠能及節能產業成長 24.11%、工業應用產業成長 9.58%、通訊及電子週邊產業成長 11.01%。

以各產業應用營收占比來看，綠能及節能產業佔 29.85%；工業應用產業佔 26.66%；通訊及電子週邊產業佔合併營收 25.95%；醫療及健康照護產業佔 9.64%；汽車產業佔 7.90%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔信邦集團營收 75.5%；連接器及零組件銷售佔 24.50%。