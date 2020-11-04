疫情反撲 OPEC、俄羅斯研擬進一步減產

新冠肺炎 (COVID-19) 在秋冬捲土重來威脅能源需求，知情人士透露，石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯討論明年初進一步減產，以強化石油市場。

OPEC+(即 OPEC 和俄羅斯為首的盟友) 準備 1 月起縮小減產規模，目前每日產量 770 萬桶，預定縮減的規模約 200 萬桶，但第二波新冠肺炎疫情讓他們重新思考這項策略。一名熟悉俄羅斯思維的消息來源說：「看起來我們明年第 1 季需要再減少一些產量。」

一名 OPEC 方面的腰息來源也說，產油國「正在探索除了延長 (現行減產) 以外的各種選項」，但 OPEC + 可能會擔心流失更多市占率，因此進一步減產不容易達成。

當天稍早，輪值 OPEC 主席國的阿爾及利亞支持延長現行減產措施，實施到 2021 年初的頭幾個月，理由是第二波疫情意味著油市的處境「相當危險」。

俄羅斯石油公司代表和能源部長 Alexander Novak 周一 (2 日) 舉行會談，業界消息來源說，看起來維持目前的減產額度的可能性，高於放寬減產限制。

摩根大通分析師說，限制人們移動的防疫措施，將讓 OPEC 更不敢貿然放寬減產限制、增加供給。「我們相信 OPEC + 或許會把放寬減產限制的決策，延後一季再實施。」

OPEC + 預定 11 月 30 日和 12 月 1 日開會制定政策。