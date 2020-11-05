選情未定為何股市大漲？ 華爾街多頭：投資人看重稅改更甚刺激

美國大選結果尚未底定，但環繞美國大選的不確定性卻沒有嚇跑投資人，美股周三 (4 日) 連三日勁揚，準確預測 3 月股市低點的華爾街大多頭說，這反映投資人看重稅改更甚刺激法案。

民主黨候選人拜登一路保持領先，但和現任總統川普之間的差距時而拉大、時而縮小，川普陣營更提出重新計票的法律訴訟，美國大選一時之間還不明朗。

大選登場之前，市場預期將出現民主黨入主白宮並掌握參、眾兩院的「藍色浪潮」，新政府將推動大規模財政支出以刺激經濟，被視為有利股市。如今選舉結果未定，股市卻依然上漲。

標普 500 指數大漲 2.3%，道瓊漲 1.3%，盤中漲幅一度達到 700 點，那斯達克綜合指數更樂漲 3.85%，科技股領漲。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 說，股市周三上漲可能是因為市場如今預期民主黨不大可能加稅和實施新的監管。拜登曾說他將推翻共和黨 2017 年批准將企業稅率降到 21% 的政策，把企業稅率提高到 28%，並提高富人稅。

Stovall 表示，看起來無論誰入主白宮，股市都會上漲，只是上漲的原因和族群不同。「如果管制和分拆的威脅降低，科技股表現會比較突出；假如政府將推出大規模刺激和擴大基礎建設支出工業股和原物料類股會有優異的表現。」

Stifel 的機構股票策略主管 Barry Bannister 說，兩位候選人差距過小，看不出誰是贏家，但是共和黨可能保住參議院多數，分裂政府意味著拜登若當選可能難以履行競選諾言，撤銷川普的削減企業稅政策。

Bannister 說：「分裂政府代表加稅不再是檯面上的選項；如果加稅，預估將使 2021 年標普 500 成分股企業的 EPS 折損 10%。同時，因為大規模財政支出而使經濟恢復『通膨再膨脹』(reflation) 的可能性降低—儘管但並未消失，這個情境將有利價值股但壓抑標普 500 成分股企業 EPS。因此，我們目前偏好成長股。」

Bannister 表示，川普和拜登都是擴大支出的擁護者，因此白宮由誰當家對刺激計畫而言，沒有參議院來得重要，而參院共和黨人一直反對民主黨人和川普政府呼籲的更大規模財政刺激。

美國大選開票至今，共和黨在參議院席次稍微領先民主黨，眾議院仍是民主黨的天下，但席次略有縮減。

Stifel 原本預測，假如共和黨保住參議院優勢，標普 500 將因大規模刺激計畫可能性降低而面臨拋售，但如今看來，投資人似乎對低稅率更感興趣，且有信心聯準會 (Fed) 會在危急時刻出手救市。

Bannister 說：「投資人似乎對共和黨主掌參議院以及不會加稅的前景感到滿意，他們知道，如果財政援助晚一點到來，還能指望 Fed 賣權 (隱喻央行將在股市暴跌時採取行動，以支撐資產價格)。」

Bannister 如今預測，標普 500 指數將在明年春天漲至 3800 點，代表較周三收盤價還有約 10% 上漲空間。該指數周三 (4 日) 以 3,443.44 點作收。