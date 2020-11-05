〈美國大選膠著〉財報佳音+資金行情助攻 可望淡化選舉不確定性

美國大選持續開票中，摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，不管總統大位花落誰家，從基本面來看，美國第 3 季企業財報優於前兩季，其中醫療保健、資訊科技的企業獲利更是亮眼，在市場資金充沛、年底消費旺季加持下，可望淡化政治不確定性對市場的衝擊。

截至目前為止，由民主黨候選人拜登取得票數領先，但共和黨川普陣營要求暫停計票並重新計票，為選舉增添不確定變數。

林雅慧指出，如果由拜登當選，而且民主黨於參眾兩院過半，預期在藍色浪潮下選後除有助於疫情集中應對之外，較大規模的財政刺激方案、調高企業稅與富人稅等，將使赤字進一步攀高，擴大基建也有助於綠能及相關產業，強化並延續醫療法案使醫療股具相對空間。

而若由川普連任，分散應對措施不排除延後對於疫情的控制，新一輪刺激規模可望較小，延長減稅措施與放寬監管有利金融與能源業者，淡綠能產業發展將受限。另外，在美國優先下，是否對於中國再推行保護主義措施，也值得進一步觀察。

進一步觀察美股走勢，自 10 月底以來已上漲 5%，美國 10 年期公債殖利率同步彈升，而美元亦出現走貶，儘管財政刺激推出時程未定，疫苗研發亦存在不確定，但各國央行寬鬆的貨幣政策，將使得低利率維持更長更久一段期間。

另外，本周登場的聯準會決策，市場預期將延續鴿派穩維金融市場，充沛的流動性與優於預期的企業獲利，加上季節性的消費旺季即將來臨，短期不必過度反應選舉與政治的訊息面變化。

安本標準投信則認為，不論美國總統大選結果如何，只要不是差距過小而進入訴訟程序，市場的確定性都將下降，長期來講，只要不確定性消除後，都將有利於各類風險性資產的長期表現。