盤中零股交易有眉角 定期定額買ETF小資族也適用

盤中零股開放第一週，台積電 (2330-TW) 成交金額以逾 15 億元奪冠；然而富邦科技 (0052-TW) ETF 經理人呂其倫提醒，相較買 ETF，盤中零股交易仍有隱藏眉角需要注意，買賣零股與一般股票不同，流動性跟成交價未必如意，而 ETF 有造市商維護，買多買少都有流動性。小資族若要投資，定期定額買 ETF 也是可考慮的投資方式。

對存股小資族來說，科技股便是當下最熱門的存股標的，然而不管是台積電、聯發科或聯電，對許多小資族來說都是買不起的，至於被小資族視為福音的盤中零股交易，除了要加價買、盤中每 3 分鐘撮合一次、收盤價可能與原股不同 (有折溢價問題)，這些都是交易上的隱藏眉角。

呂其倫進一步指出，而 ETF 也一樣有折溢價問題，但是有造市商維護，較無須擔心流動性；此外，ETF 與台股一樣 5 秒搓合一次，同時最便宜 1000 元就能買進一籃子精選科技股，還能定期定額存股，對年輕存股族來說兼具多元便利性。

目前台股 ETF 中，富邦科技 ETF 對台積電持股高達 7 成，第二、三大持股分別為聯發科、聯電，比起單押一檔台積電，又多了一些分散，可說是一網打盡台灣科技股菁英。從績效面來看，也由於成分股網羅了台灣的科技股菁英，在台股原型 ETF 中，短中長天期績效均為同類型之冠。

展望台股後市，呂其倫認為，由於半導體展望佳，其中又以台積電為首，因台積電長期基本面明確，獲利動能強勁，未來受惠 5G、高速運算等需求，獲利將進入快速提升階段，評價行情正在持續發酵。雖仍須留意華為禁令影響，但營收已預先將此因素納入考量，產能填補狀況尚屬順利，中長期展望樂觀，因此，現在存股正逢時，採定期定額布局更能分散風險。