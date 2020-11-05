〈台股盤中〉盤整量縮觀望美大選結果 漲幅落後主要亞股

美國大選確定結果尚未出爐，但隨著各州陸續開票完成，美股四大指數大漲反映不確定性減緩，主要亞股今 (5) 日也全面上漲 1% 左右，台股指數小漲 10 點開出後，盤中擴大漲勢，一度漲逾 40 點，不過高檔獲利了結賣壓仍重，指數也高檔震盪，表現略遜其他亞股，預估成交值縮至 1850 億元左右。

國泰證期研究部指出，美國大選結果揭曉前，市場觀望氣氛重，因此，即使近期台幣仍維持強勢格局不變，但外資在台股仍未有明確方向，顯然外資對大選擔心有無法和平落幕的可能性。

類股來看，太陽能族群再度成為盤面上人氣主軸，安集一度漲停，碩禾、元晶、達能、茂迪和國碩漲近半根停板，聯合再生和太極也漲超過 3%；電池族群中，興能高一度漲停，長園科也逼近漲停板。

今日盤面上以個股表現為主，系統電、致茂、利奇、祥碩、泰博和麗清等均漲超過 5%，中化生、鈞寶、科風、華擎、盛達漲逾 4%。

世界、茂林 - KY、立碁、旺矽、台表科、亞德客 - KY、倉和、台玻、世芯 - KY 和永豐餘等均漲逾 3%。

國泰證期研究部認為，若大選順利落幕，法人將出現回補潮，有助於在大選前弱勢整理的台股指數轉強，甚至有望挑戰上方萬三關卡。

元大投顧指出，目前行情仍處於震盪整理的格局，但隨著美國大選底定，加上場邊觀望的買盤逐漸回流，預料選後原先膠著與量縮的行情將改善，先由營收與季報亮眼的個股表現。

元富投顧則認為，若美國總統這二天很快產生，則美國股市恢復多頭格局的機會很大，並將帶動全球股市反彈，屆時台股有望再次挑戰萬三大關，而大型電子股也將有機會展開反彈。