〈美國大選膠著〉美商界領袖呼籲開票結束前 參選人等要耐住性子

有鑑於當前美國總統大選開票期間的混亂情勢,美國各個商業團體在 4 日時,敦促美國總統川普及民主黨參選人前副總統拜登、各家媒體及所有國民,要耐住性子來守候至計票作業結束。

川普在 4 日時,無視這回美國總統大選的計票作業還未結束,就逕行發表勝利宣言。他在沒有根據的情況下主張選舉有作票情事,要求停止計票。受此影響,美國財經業界也瀰漫著一股不安情緒。

截至美國時間 11 月 4 日下午,雖然拜登在基於計票結果的選舉人票居於領先地位,但是賓州及喬治亞州等地的開票作業也還在進行。

川普陣營表示他們已在密西根州提起訴訟,要求停止計票。另外該陣營在拜登獲得多數選票的威斯康辛州,也打算要求重新計票。

美國商會 (U.S. Chamber of Commerce)、美國勞工聯合會產業工會聯合會 (AFL-CIO)、全美福音派協會 (National Association of Evangelicals)、全美非裔美人神職人員網路 (National African-American Clergy Network) 的領導人們,在一份聯合聲明中說道,暴力、恐嚇之類的戰術將會削弱美國。並提到所謂自由公正的選舉,是具有投票資格的選民們都能進行投票,且所有選票都能依法來實施計票,以透過投票行為來反映民意。

此外,美國資訊科技產業委員會 (Information Technology Industry Council) 執行長 Jason Oxman 也提到美國長久以來和平、公正的投票歷史,呼籲全美國民在全部票數開出之前能耐住性子、屏息以待。

全美製造業協會 (National Association of Manufacturers) 主席 Jay Timmons 則表示,期盼製造業能為美國的團結作出貢獻。他提到,希望製造業和過去 10 年一樣,可以成為選後問題解決方案的一部分,加強團結、向前邁進,不留下任何人在後頭。