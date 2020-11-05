低利率催出借貸潮 兆豐銀股債抵押融資2個月內衝450億元

全球央行接力降息催出借貸融資熱潮，根據兆豐銀行統計，今年 7 月推出的股債抵押融資，上路 2 個月內融資餘額高達 450 億元。

為降低疫情對經濟稱衝擊，全球央行陸續祭出量化寬鬆與降息政策，我中央銀行 3 月也跟進宣布調降利率，重貼現率降至 1.125% 來到史上新低，超低利率環境也順勢催出借貸熱潮。

兆豐銀行 7 月推出的「資產活化」貸款，借款人除可拿房屋設地抵押擔保外，也能將名下持有的股票、債券等也可以拿來當擔保品向銀行申貸，並採「循環額度、按日計息」的方式，也就是不動用就不計息，每次動用免收額外手續費，貸款期間 1 到 3 年期。

兆豐銀行表示， 資產活化貸款主要分兩大類，包括貸款年限 1 年期，到期可續約、最低年息 1.87% 起，可提供房屋、定存、股票、債券等為擔保；或是貸款年限 3 年期，擔保品僅限房屋，最低年息 1.92% 起，貸款成數最高為銀行鑑價之 7 成。

舉例來說，以年息 1.87% 計算，動用 20 萬元，期間 10 天，利息僅 102 元。

兆豐銀行表示，民眾可依自身需求制訂資金規劃，建立一個備用額度，臨時有週轉需求時，即可憑存摺、提款卡、或透過網路銀行、行動銀行等方式，隨時隨地動用備用額度內的資金。