全產品線季節性下滑 外資估聯詠Q4營收季減1成以內

外資今 (5) 日出具報告指出，聯詠 (3034-TW) 大尺寸 DDI、TDDI 以及 OLED DDI 等產品線，第四季由於季節性因素，營收估將較上季下滑，下滑幅度約在 11% 內。

外資指出，聯詠第三季已調漲 TDDI 與大尺寸 DDI 價格，前者是因應 OPPO、VIVO、小米積極下單，加上 12 吋晶圓廠產能吃緊，後者則因筆電、電視客戶持續拉貨，以及 8 吋晶圓代工漲價。

在 TDDI、大尺寸 DDI 價格較佳下，聯詠第三季毛利率達 34.5%，創歷史新高，也優於市場預期，且因費用支出穩定，帶動營益率也提升，單季每股純益首度賺逾半股本。

不過，外資認為，第四季由於上季營收超預期，比較基期高，加上全產品線包括大尺寸 DD、TDDI 以及 OLED DDI 等，皆有季節性下滑壓力，其中，OLED DDI 又少掉華為訂單，相關業績將顯著衰退，估整體第四季營收將季減 11% 內。

對於 OLED DDI，外資認為，由於華為是最積極採用 OLED DDI 的中系品牌廠，受到華為禁令生效影響，其他中國手機品牌廠需要時間轉換採用 OLED DDI，且品牌廠多專注在中低階市場，恐進一步壓抑 OLED DDI 的需求。