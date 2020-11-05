〈瑞軒展望〉陪伴型機器人日本銷售優預期 全年出貨目標上調達年增10倍

電視品牌組裝大廠瑞軒 (2489-TW) 去年擴大非面板領域布局，投資日本公司 GROOVE X 跨入陪伴機器人領域，前 3 季出貨已逾 3000 台，全年原本預估出貨 4000 台，不過受惠需求暢旺，出貨量已上調到 5000 台，較去年成長 10 倍。

瑞軒去年投資日本 GROOVE X 公司 300 萬美元 (約新台幣 9000 萬元) 跨入機器人市場，GROOVE X 旗下陪伴機器人「LOVOT」由 GROOVE X 開發設計，瑞軒負責組裝，產品利潤優於公司平均。

瑞軒指出，去年第 4 季陪伴型機器人開始出貨，單季出貨 500 台，今年需求穩健，前 3 季出貨已逾 3000 台，全年估達 5000 台，將較去年成長 10 倍，也比原先預估的 4000 台增加 25%。

瑞軒近年擴大非面板布局，包含跨入日本陪伴機器人市場，鎖定長照社區、機構進行推廣，今年以來出貨成長速度加快，但受制於中文語言系統開發進度延遲，導入台灣市場的時間將延至明年，目前仍以日本為主力市場。

另一方面，瑞軒日前也體恤員工，加上今年疫情嚴峻，因此由公司自費，聘請柚子診所醫護小組進駐公司，為 300 多位員工施打流感疫苗，維護員工健康。