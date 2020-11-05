〈美國大選膠著〉拜登勝選有利三大類股 二件事成潛在風險

美國總統選舉結果今 (15) 日尚未出爐，目前由民主黨候選人拜登領先，日盛投顧指出，若最後確定由拜登勝選，其主張的擴大財政刺激有利美股後市，尤其科技、綠能和基建類股受惠，美中貿易衝突也可望緩和，但加稅和提高工資成潛在風險。

日盛投顧進一步指出，若拜登勝選，據 8 月底民主黨公布的競選大綱和拜登競選團隊公布的政策項目，可預期拜登和民主黨可能推出更大規模的財政刺激，而市場已在選後立刻對此做出反應，美股四大指數昨日大漲。

惟須留意，刺激法案可能在參議院被共和黨阻擋，前景仍不明，而拜登有意進行將公司稅率 21% 提高至 28%、在國外產生的利潤稅從 10.5% 提高至 21%、資本利得稅從 23.8% 提高到至 39% 等稅改，也可能考慮將最低工資提高至 15 美元，均將成為美股的潛在風險。

產業政策方面，日盛投顧認為，民主黨打算在勝選後推出 3000 億美元研發支出，此將有利科技股，而以科技股為主的那斯達克指數昨日已大漲 3.85% 做為反應。

另一方面，拜登可能推出 2 兆美元可再生能源計劃，並擴大公共設施等基礎建設上，此將有利綠能相關類股和基建類股。

而拜登考慮加強可負擔醫療法案，但同時也考慮獲得公共健康保險權利和較低的醫療保險價格，因此對醫院醫材類股較有利，但可能不利藥品類股。

外交和貿易政策上，日盛投顧預期，美中貿易緊張情緒可望紓緩，但美中之間的長期對抗關係仍難在短時間內扭轉，拜登可能會尋求與北約加強合作，並與歐洲、日本和其他亞太地區國家結盟對抗中國，值得留意。

此外，一旦拜登上任，可能將進一步加強金融監管，且考慮徵收金融交易稅，此將較不利金融類股。