疫情肆虐下異軍突起 ESG評級企業繳亮眼績效

新冠肺炎疫情重挫金融市場，股債市場無一倖免，但根據投信研究，今年前 9 月 ESG 評級較高的企業股債績效表現均優於 ESG 評級較低的標的。

根據富達投信研究，企業在市場中的表現，與其 ESG 評級之間呈明顯的正向關係，今年前九個月當中，ESG 評級為「A 級」的企業表現較 MSCI ACWI 全球指數為佳，而各個 ESG 評級企業組別表現亦呈線性關係，由 A 至 E 評級，每一評級組別企業的市場表現均優於其次一評級組別企業。

富達國際全球企業治理團隊及永續投資主管陳振輝分析，從這次研究中可發現，ESG 評級較高企業在股市大跌和復甦過程中，都展現相對較好的回報表現，換言之，具備良好永續發展特徵的企業，在管理上均較為謹慎，並能夠在危機中展現出較強的抗跌力道。

陳振輝進一步指出，和 2008 年金融海嘯時期相比，2020 年市場波動的情況相近，在充滿不確定性的情況下縮短投資期，並將環境永續、利害關係人利益以及企業治理的長期關注放到次要位置。

此外，債市部分，研究結果顯示，154 家獲 ESG 評級為 A 級的企業所發行的債券平均回報率約為 - 0.5%，相對 557 家獲 ESG 評級為 B 級的企業債券平均回報率為 - 1.5%，而 225 家獲 D 級評級的企業，其債券平均回報率為 - 4.6%。

富達投信指出，今年前 9 月獲較高 ESG 評級 (A 級及 B 級) 企業在市場中的表現，均優於 ESG 評級較低的企業，僅 4 月部分獲得較高 ESG 評級的企業先前跌幅低於大盤，以致這些企業在該月的回升幅度遜於其他 ESG 評級較低的企業。

富達投信指出，這也反映，ESG 評級較高的企業具低 beta(即波動性偏低) 的優質因素，不太容易受到大盤波動的影響。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，今年以來除了有新冠疫情，還包括氣候異常加劇、示威罷工頻傳，但是從 ESG 投資發展情況來看，國際社會正透過 ESG 投資的具體行動，進一步下架或改變非 ESG 理念的企業，達到改善地球環境的永續目標。