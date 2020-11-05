台股尾盤拉高站上12900點 外資連4買 三大法人買超171億元

美國大選逐漸明朗，美股全面收高，台股今 (5) 日走勢震盪，略遜於其他亞股，不過，聯發科、大立光等權值股仍獲資金點火，被視為拜登概念股的太陽能、生技也吸引買盤進駐，加權指數尾盤急拉，上漲 50 點，成功站上 12900 點關卡，三大法人共計買超 171 億元，其中外資已連 4 買。

台股終場收在全日最高 12918.8 點，但成交值僅有 1750 億元。觀察籌碼面，外資已連續四天回補台股，今日大幅買超 153.71 億元；投信則轉為賣超 9368 萬元；自營商買超 18.25 億元，為連 3 買，三大法人合計買超 171.03 億元。

觀察主要權值股走勢，台積電今日走勢震盪，不過，終場前獲買盤湧入，逆勢翻紅小漲 0.2%，收在 451 元，守住月線；大立光盤中漲幅逐漸擴大，終場大漲 2.5%，站上 3200 元；聯電遭遇高檔賣壓，重挫逾 3%，力守 30 元關卡；世界先進獲外資調升目標價，股價大漲近 4%，重返百元。

太陽能、風電及生技族群被視為拜登概念股，在市場資金湧入下，達能、元晶、碩禾股價均亮燈漲停，茂迪、聯合再生、太極漲逾半根停板。風電概念股同樣表現不俗，上緯投控、亞力、華城、中興電等盤中漲逾 3%。由於拜登主張優化歐巴馬健保，激勵生技股走揚，中化生率先攻上漲停，雃博漲逾 5%，合世、泰博、寶齡富錦、永昕等都在盤面上表現。

蘋果概念股同步強勢表態，包括聚鼎、穩懋、欣興、仁寶、新普、美律、臻鼎 - KY、TPK-KY、奇鋐等，均維持上漲走勢。此外，金融股也相對有撐，兆豐金、第一金、上海商銀皆漲逾 1%；台塑四寶全面走揚。

法人分析，雖然國際股市強彈帶動台股向上，但川普陣營提出法律挑戰產生風險，且秋冬疫情恐持續升溫，預期大盤將維持震盪格局，不過，台灣具半導體技術領先優勢，金融市場將繼續吸引資金進駐，投資人可留意第三季財報亮眼個股及蘋果相關供應鏈波段操作。