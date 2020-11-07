搶雙十一商機 銀行推7天期11%美元高利優存搶資金

搶搭雙 11 消費商機，銀行逆勢推出短天期美元高利優存方案，包括永豐銀、第一銀行近期陸續祭出 7 天年息 11% 美元高利定存，渣打的美元高利優存提供活存、定存供存戶選擇，短天期利率也有 1 字頭起跳。

美國聯準會降息讓美元存款牌告利率也跟著跳水，美元優存利率也跌破 1 字頭，就在美元優利定存幾近銷聲匿跡之際，部分銀行推出 7 天期美元定存年息 11% 方案，採名額限量制，結合熱門議題積極搶進美元理財市場。

第一銀行的「美元高利定存」，存戶在 11 月 11 日當天，單筆存滿 1111 美元，可享 7 天期、年息 11% 的優存利率，但要注意的是，該方案採限量制，僅承做 2000 筆，額滿即止。

一銀表示，11 月 12 日起到 11 月 25 日期間，單筆存滿 1111 美元，也有 30 天期年息 1.1% 方案可選。

永豐銀的美元高利定存同樣提供 7 天期、存款年息 11% 優惠，但限定必須以非美元資金根據牌告匯率價格換匯後辦理定存，才符合高利定存方案資格。

銀行主管說，7 天期 11% 年息存款利率看似有吸引力，但實際上 7 天利率只有 0.21%，假設拿新台幣 10 萬元換匯，以 6 日新台幣兌美元收盤價 28.876 元計算，可換到 3463 美元定存，但 7 天利息僅 7 美元 (約新台幣 210 元)，扣除換匯成本與匯差，未必划算。

如果不想讓資金被定存綁住，可考慮將美元資金放進活存帳戶暫時停泊。渣打銀行的「美利人升」活存方案，新台幣帳戶活存餘額滿 100 萬，新增 10 萬美元薪資金，可享最高 1.3% 年息。

另外，渣打全新優先理財客戶，單筆存滿 6 萬美元，可享 3 個月期存款年利率 1.1% 優惠；非理財客戶，3 個月期利率也有 1%。



