〈美股早盤〉選情撥雲見日 道瓊早盤續揚逾400點、高通引領費半漲逾3%

隨著美國大選即將邁入最後階段，美股週四 (5 日) 開盤跳漲。道瓊工業指數週四早盤飆逾 400 點或 1.5%，標普 500 指數漲 1.6%，那斯達克指數漲 1.7%，費半漲 3%。看好未來 5G 需求爆發，高通早盤飆逾 13％。

在拜登拿下關鍵的密西根州和威州後，現階段市場似乎正在定價拜登當選總統、共和黨掌握參議院的結果，因民主黨未能完全掌控國會，拜登加稅和收緊科技業監管的前景似乎變得不太可能，得以讓華爾街鬆一口氣。

科技股週四 (5 日) 開盤持續領漲，蘋果 (AAPL-US) 早盤漲 2.24％，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2％，Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.74％。

選情膠著、紓困方案短期無望之際，投資人寄望 Fed 能在稍晚的利率會議中宣布為美國經濟提供更多支持，但市場仍預計 Fed 將按兵不動。

立場「超級鴿派」的明尼阿波利斯 Fed 總裁 Neel Kashkari 將缺席本次會議，並由舊金山 Fed 總裁 Mary Daly 代其投票。Kashkari 在 9 月會議中反對利率不變的決定，並在近期指出復甦勢頭已趨緩，呼籲政府採取更多財政刺激來支撐經濟復甦。

截至台北時間週四 (5 日)21 時許：

道瓊指數上漲 421.37 點或 1.51%，暫報 28269.03 點

那斯達克上漲 194.65 點或 1.68%，暫報 11785.43 點

標普 500 指數上漲 54.41 點或 1.58%，暫報 3497.85 點

費半上漲 68.76 點或 2.88%，暫報 2452.98 點

台積電 ADR 上漲 0.39% 至每股 89.80 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.765%

紐約輕原油下跌 0.64% 至每桶 38.90 美元

布蘭特原油下跌 0.39% 至每桶 41.07 美元

黃金上漲 1.74% 至每盎司 1929.20 美元

美元指數下跌 0.76% 至 92.700 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

高通 (QCOM-US) 早盤上漲 13.09％，至 145.85 美元。

2020 年度 Q4(9 月 27 日止) 基於 GAAP 財報關鍵數據

營收報 83 億美元，年增 73%

稅前淨利 (EBT) 報 33 億美元

淨利報 29.6 億美元，低於去年同期淨利 21.49 億美元

稀釋後 EPS 報每股 2.58 美元，大幅優於去年同期的 0.42 美元

基於 non-GAAP

營收報 65 億美元，年增 35%，略高於 FactSet 預期的 59 億美元

稅前淨利 (EBT) 報 18.6 億美元，年增 78%

淨利報 16.7 億美元，年增 76%

稀釋後 EPS 報每股 1.45 美元，年增 86%，高於 FactSet 預期的 1.17 美元

2021 Q1 財測與展望

營收介於 78 億美元至 86 億美元，估年增 60%，優於市場預期的 71.4 億美元

EPS(non-GAAP) 為 1.95 美元至 2.15 美元，優於市場預期的 1.69 美元

QCT 部門為 62 億美元至 68 億美元

QCT 稅前淨利率為 25% 至 27%

QTL 部門為 16 億美元至 18 億美元

QTL 稅前淨利率為 74% 至 78%

2021 財年起不提供 MSM 晶片數據與展望

通用汽車 (GM-US) 早盤上漲 3.23％，至 36.38 美元。

2020 年 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：354.8 億美元，持平去年同期，略低於 Refinitiv 預期的 355.1 億美元

淨利：40.5 億美元，年增 74%

EPS：2.78 美元，年增 74%

基於 non-GAAP

調整後 EPS：2.83 美元，年增 65%，大幅優於 Refinitiv 預期的 1.38 美元

默克 (MRK-US) 早盤上漲 2.31％，至 82.48 美元。

為拓展腫瘤藥物產品組合，緩解對癌症療法 Keytruda 的高度依賴，默克集團週四 (5 日) 宣布以 27.5 億美元收購生計公司 VelosBio，預計今年底達成收購交易。

VelosBio 所研發藥物目前正處於臨床試驗階段，主要治療血液系統惡性腫瘤及實質固態瘤患者。

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (10/31) 初領失業金報 75.1 萬人，預期 73.5 萬人，前值自 75.1 萬人上調至 75.8 萬人

美國上週 (10/24) 續領失業金報 728.5 萬人，預期 720 萬人，前值自 775.6 萬人上調至 782.3 萬人

美國初領失業金數據已連續數週落在 70-80 萬上下 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Invesco 全球市場策略師 Brian Levitt 表示：「市場更傾向於分立政府 (divided government)，不斷為高稅收前景、續色新政、歐記健保等關鍵議題擔憂，似乎已無濟於事。」

富國證券 (Wells Fargo Securities) 股票策略師 Anna Han 表示：「直到上週，市場仍預期 “藍色浪潮” 將席捲本次大選，現在情況已出現變化，市場正在重新定價，今日市場獲得提振的原因在於參議院將維持現狀，這有助於緩解對科技業的監管壓力。」

安聯全球投資 (Allianz Global Investors) 的美國投資策略師 Mona Mahajan 表示：「拜登政府無法頒布重大的增稅法案，但仍有望獲得新一輪的財政支出和紓困法案。」