安集產能將翻倍 明年營收、獲利將續創高

太陽能廠安集 (6477-TW) 今 (5) 日召開法說會，展望後市，董事長黃國棟表示，由於客戶建置大型案場，明年底、後年初模組需求相當強勁，為此模組產能將從 150MW 提升至 300MW，並持續增持電站容量至 85MW，年增 20%，售電收入可望再拉升，法人看好，安集明年營收、獲利將續創高。

黃國棟指出，安集目前營收以太陽能模組、售電收入為主，營收比重約 85%、15%，獲利比重則各 50%，顯現近年布局電站效益逐步浮現，同時因售電收入獲利表現優於公司平均，未來將持續增持電站，回饋股東。

黃國棟指出，安集電站分為兩部分，包括自家持有、與他人合資，其中，自家持有的電站截至今年 10 月 17 日，已達 65MW，年底將達 70MW，明年則持續擴張至 85MW，年增 2 成，並在 2022 年達成 100MW 持有容量。

至於與他人合資的電站，除了與茂鴻電力合作外，也與其他夥伴共同開發，保守估計在 2022 年將持有 100-150MW，雙管齊下後，產品組合將進一步優化，提升獲利表現。

黃國棟說明，模組今年因應客戶、自身電站需求，產能供應相當緊張，未來隨著客戶建置大型案場，以及自身電站所需增加，將現有產能 150MW，提升至 300MW，預計在明年中、底完成。

此外，黃國棟強調，隨著公司規模持續擴張，營收、獲利不斷提升，期望未來股息一年比一年多，用以回饋股東；安集今日股價漲停作收，達 63.5 元。