〈遠傳法說〉與亞太電合作再深化 700MHz頻段採共頻共網或頻譜交換

遠傳 (4904-TW) 與亞太電 (3682-TW) 今 (5) 日共同簽訂業務合作計畫，雙方規劃就 700MHz 頻段進行共頻共網，或是頻率交換，將擇一執行，時程則待政府核准。

根據雙方合作內容，雙方各自取得的 700MHz 頻段將進行共頻共網，而費用與成本，亞太電與遠傳分別依 9 分之 2 、 9 分之 7 的比例分攤；頻率交換則是遠傳 2595-2615MHz 共 20MHz 頻寬，與亞太電 723MHz-728MHz、778-783MHz 共 10MHz 頻寬進行交換。

共頻共網方面，遠傳總經理井琪表示，由於遠傳 700MHz 頻段僅有 10M 頻寬，加上 700MHz 頻段屬於低頻，相較於 3.5GHz 高頻段，覆蓋率較廣，對於大眾運輸工具、空曠地形、室內空間等網路佈建具有優勢，再搭配既有的 2.1GHz、3.5GHz、28GHz 等頻段，可達到互補性。

井琪強調，儘管現行技術已能將 700MHz 頻段進行共頻共網，但政府尚未開放，只開放 3.5GHz 共頻共網，雙方先超前部署，合作案仍需待主管機關審查。

外界認為，遠傳與亞太電共頻共網後，頻寬將超越中華電 (2412-TW)，對此，井琪回應，共頻共網的頻寬將不會超過同業，且依照頻譜使用規範，單一企業有的頻寬不能超過該次釋出頻段的三分之一，若未來順利合作下，多的頻寬會另行調整。

井琪指出，雖然合約內容有兩項合作案，但不會兩項同時進行、會擇其一，由於公司仍有頻譜規劃時程，若政府順利開放共頻共網，將會先行執行 700MHz；反之，政府若未審核通過，可能採取頻率交換。