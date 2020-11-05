和鑫出售南科廠閒置資產 處分利益2.1億元最快明年Q1認列

華新麗華集團旗下彩晶 (6116-TW)、和鑫 (3049-TW) 今(5) 日共同召開重大訊息說明會，和鑫擬出售南科廠 1-3 樓閒置資產給同集團彩晶，作為發展下世代 Mini/MicroLED 面板布局，交易價格預計為新台幣 27.7 億元，估處分利益 2.1 億元，最快明年第 1 季完成交易，可望貢獻和鑫每股純益約 0.26 元。

和鑫表示，南科廠房目前主要生產手機、平板觸控模組，但因生產規模，目前僅使用 3 樓以上空間，1-3 樓則為閒置資產，這次處分除活化多年未使用閒置資產，同時也因應彩晶未來營運需求。

和鑫指出，交易案預計近期就會進行簽約，估最快明年第 1 季完成，屆時和鑫仍將保有該廠房 3 樓以上空間，既有生產營運不受影響，不影響未來營收及股東權益，而處分利益 2.1 億元，最快明年第 1 季認列。

購入和鑫閒置廠房，彩晶表示，取得後將用於發展 Mini/MicroLED 面板及未來營運使用，相關規劃則還在評估，但預期將可望跨入中小尺寸 MiniLED 面板穿戴、平板、筆電、車載產品應用，並布局 MicroLED 面板，提升產業競爭能力。