策略接案影響 創意Q3純益年增3.92% 每股賺0.8元

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (5) 日公告第三季財報，稅後純益 1.06 億元，季增 186%，年增 3.92%，每股稅後純益 0.8 元，前三季稅後純益 2.42 億元，年減 32.41%，每股稅後純益 1.81 元；受策略接案影響，創意 NRE 毛利率較上季下滑，低於市場預期。

創意第三季營收 35.29 億元，季增 20.57%。年增 45.53%，毛利率 24.79%，季減 1.64 個百分點，年減 9.37 個百分點，營益率 3.58%，季增 1.53 個百分點，年減 1.38 個百分點，稅後純益 1.06 億元，季增 186%，年增 3.92%，每股稅後純益 0.8 元。

創意前三季營收 96.25 億元，年增 29.84%，毛利率 25.07%，年減 7.96 個百分點，營益率 2.7%，年減 2.08 個百分點，稅後純益 2.42 億元，年減 32.41%，每股稅後純益 1.81 元。

市場原先看好，創意第三季 NRE 業績較上季顯著成長，產品組合優化下，毛利率將優於第二季表現，每股純益更可達 2 元以上，不過，由於創意此次認列費用中含有策略性接單，毛利率因此低於市場預期。

據了解，由於 CoWoS 封裝技術難度高，創意透過與台積電緊密合作，累積製程經驗，但由於該案因客戶自行設計 HBM (矽中介層)，單案獲利金額低於平均，因此影響毛利率。

法人則看好，創意未來隨著學習曲線逐步克服，接案將回歸以往水準，毛利率也可望回升，並在 2.5D 封裝中加深與台積電、客戶的合作。