外資狂買反向ETF 央行攜金管會盯「假避險、真炒匯」

外資 9 月以來持續大買反向 ETF，隨著新台幣不斷強勢升值，央行盯上外資藉此假避險、真炒匯，攜手金管會對外資持有台股反向 ETF 做適當管理，對此，金管會今 (5) 日表示，外匯管理是央行權責，但政府是一體，有任何可協助的地方，金管會都責無旁貸，待跟央行討論後，會採取適當措施。

央行外匯局長顏輝煌今日指出，外資 9 月以來大買反向 ETF，表面上說是為了避險，實質上是為了迂迴規避央行防炒匯的規定，主要是新台幣正在升值，外資換成新台幣買反向 ETF，「賣掉的話兩邊都賺」，為此，央行先前已經致電保管行與投信表達關切，外匯局近期也去函並親自拜訪證期局，建議金管會對外資持有台股反向 ETF 做適度管理。

對此，證期局副局長蔡麗玲對此表示，若有事證顯示外資炒匯，央行會依外匯管理條例處理，外匯管理是央行權責，但政府是一體，有任何可協助的地方，金管會都責無旁貸，現行外資投資是依有價證券規範管理，至於外資買反向 ETF 是否需要進一步管理，金管會再跟央行討論，管理會考量市場特性、投資人保障，都會一併作考量。

金管會是否會跟進關切幾家投信？蔡麗玲強調，也會在跟央行討論後，採取比較適當的措施。