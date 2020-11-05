台達電認購立端9億元私募可轉債 深化二大領域

電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 今 (5) 日宣布，認購工業網安廠立端(6245-TW)9 億元私募無擔保轉換公司債，藉此強化雙方在 5G 邊緣運算與工業物聯網合作及競爭力。

台達電認為，無論是工業 4.0 或物聯網，都需完整的生產營運 (OT)、通訊科技 (CT) 與資訊科技 (IT)，藉此帶動服務與數據創新，隨著物聯網日益發展，更突顯邊緣運算與網路資安重要性。

台達電指出，集團在生產營運、通訊科技已深耕多年，立端則有有資訊科技技術，透過合作加速整合 OT、CT 與 IT，進一步結合開放式據數平台，形成智慧企業整合架構。

此外，藉由此次私募案，雙方也可強化產品、研發、技術、製造、客戶、通路與銷售綜效，提供從邊緣到核心、從雲到端的整合方案，加速物聯網與邊緣運算的多元應用發展。

目前台達電網通產品線涵蓋雲端資料中心、企業園區、電信、中小企業網路以及工業網路等領域。

台達電看好，隨著全球各電信業者陸續推出 5G 服務，除了網路頻寬快速成長外，雲端應用勢必大幅增加；此外，AI(人工智慧) 與 IoT(物聯網) 的發展趨勢，網通設備與服務架構，均將是發展的關鍵基礎。