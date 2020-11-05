〈遠傳法說〉5G 30萬用戶數目標 將提前達陣

遠傳 (4904-TW) 今 (5) 日召開法說，總經理井琪表示，目標年底前 5G 用戶數約 30 萬戶，不過看好，以目前單月 4G 升級 5G 轉換率有 10%，加上 iPhone 銷售表現不俗，5G 用戶數不用年底就能達陣。

井琪表示，隨著 5G 普及率提升，用戶也逐步轉網 5G 資費，其中 97% 消費者綁定 999 元以上資費，並帶動 ARPU(平均用戶貢獻度) 自 7 月開始走揚；若根據日前 iPhone 12 系列新機來看，綁定 999 元以上資費占整體 98%，其中，超過 6 成用戶綁定 1399 元以上資費。

井琪指出，目前升級 5G 用戶數優於預期，原預估年底 5G 用戶數才會達 30 萬戶，以單月轉換率有 10% 來看，5G 用戶數目標將有機會提前達陣。

遠傳除積極拓展消費端外，也搶攻企業客戶，井琪表示，過去積極競標 5G 頻譜，是為了滿足消費、企業客戶端需求，此外，看好 ICT 會是企業客戶重要的成長引擎，加上 5G 推行下，企業客戶也助未來營運成長。

遠傳第 3 季稅後純益 20.58 億元，季減 8.04%、年減 6.24%；每股純益 0.63 元；前 3 季稅後純益 64.69 億元，年減 2%，每股純益 1.99 元。

其中，前 3 季新經濟營收年增 17%、資通訊服務營收年增 31%、行動商務與數位媒體服務營收年增 13%。