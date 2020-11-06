川普：計算合法票我會輕鬆獲勝 拜登：我無疑勝選 選票1張不能少

美國大選持續開票，暫居領先的民主黨總統候選人拜登周四 (5 日) 表示，只要完成計票，他無疑會打派現任總統川普，入主白宮。川普不久後也召開記者會說：「若是計算合法選票，我會輕鬆獲勝。」

這是川普在選舉日後首度現身白宮，他說：「如果只計算合法選票，我會輕鬆勝選。計入不合法的選票，是試圖從我們手中偷走選舉。」

川普說自己贏得了佛州、愛荷華、印第安納、俄亥俄州；雖然有大科技公司、大媒體和大筆資金 (Big Tech Big Media and Big Money) 對他不利，但還是出現了「龐大的紅潮」(big Red Wave)。

拜登在副手候選人賀錦麗 (Kamala Harris) 陪同下召開記者會，他表示至今覺得事態發展良好，「相信等到計票完成，我和賀錦麗將是贏家」。

拜登並強調，每張選票都必須獲得計算，民主或許有時顯得混亂，所以需要多點耐心。他也呼籲美國民眾保持冷靜，開票過程還在進行，正在逐一點清，計票很快就會完成。

美國大選正式結果尚未出爐，拜登掌握 264 張選舉人票，距離當選門檻 270 張只差 6 票，川普則為 214 張。目前拜登在內華達州 (6 張選舉人票) 居前，川普在賓州 (20 張)、喬治亞州 (16 張) 佔上風，但優勢有縮小跡象。

川普競選團隊周三起以違規投票等理由，相繼在密西根、喬治亞、賓州等提出選舉訴訟，並指稱內華達州也牽涉選舉問題，賓州法官周四宣布把在延長受理期間缺乏身分證明的選票和郵寄選票分開處理，不過密西根和喬治亞州的訴訟已經遭到當地法院駁回。